وزير الشباب يقدم التهنئة لنادى أسوان بعد صعوده للدورى الممتاز بعد غياب موسمين

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، التوجه إلى نقر نادي أسوان، وتقديم التهنئة إلى اللواء أحمد سليمان، وللجهاز الفنى لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى ولكل لاعبى الفريق، بمناسبة صعودهم للدورى الممتاز وعودتهم لدورى الأضواء بعد غياب موسمين.

أكد الوزير على ضرورة التركيز والاستعداد الجيد والمبكر من الآن لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب ليكون قادراً على خوص منافسات الدورى الممتاز وتحقيق أفضل النتائج فى كل المباريات للوصول إلى مراكز متقدمة فى دورى الأضواء والشهرة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة فى هذه البطولة الكبيرة.

وناقش وزير الشباب والرياضة مع رئيس نادى أسوان كيفية الحصول على تمويل لدعم النادي، وكيفية استرداد الأراضى التى يملكها النادى للانتفاع بها ماديا.

وسلم وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، عقب ذلك توزيع الجوائز على الفائزين من الشباب بالمراكز الأولى فى ماراثون أفريقيا الأول وذلك بحديقة نادى أسوان الرياضى، كما استمع كل من الوزير ومحافظ أسوان إلى فيلم تسجيلى عن ماراثون أفريقيا الأول للشباب وسط مشاركة كبيرة من الدول الإفريقية.