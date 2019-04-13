وزير الزراعة من كفر الشيخ: قطاع الإنتاج يحتاج رقابة وشهر مكافأة للعاملين بمحطة البحوث

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال المؤتمر الذى عقده بمحطة البحوث بسخا بحضور العاملين بها،إن قطاع الإنتاج يحتاج لرقابة على المدخلات والمخرجات،مقدما الشكر للباحثين على الجهود الكبير المبذولة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل،مؤكداً أنه قرر صرف علاوة شهر للعاملين بمحطة البحوث بسخا.

وحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عدد من ملفات التنمية الزراعية والحيوانية، واستعدادات توريد الأقماح المحلية للعام 2019، ورفع المساحة المخصصة لزراعة الأرز هذا العام من 170 الف فدان الى 277.5 فدان، بالإضافة الى تخصيص مساحات الأراضى لإقامة مشروعات النفع العام دون المساس بالبقعة الزراعية،.

وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إلى أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، في انجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوي معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وانه سعيد بلقاء محافظ كفرالشيخ وزيارته للمحافظة، لافتا الي ان محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، وهناك تعاون كبير انجاز ملفات وطلبات المنفعة العامة للتيسير علي ابنائها وبخاصة تخصيص بعض قطع الأراضى لإقامة مشروعات نفع لأهالى المحافظة.

أكد وزير الزراعة، ان محطة البحوث الزراعية بسخا تعد واحدة من اهم المحطات البحثية الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في البحوث العلمية للنهوض بالانتاج الزراعي، وزيادة الانتاجية واستنباط اصناف جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية، مضيفاً ان توريد تقاوي الأرز سيتم بالتدريج علي مستوي المحافظات، خاصة ونحن في موسم حصاد زراعات القمح والفول والكتان، ناصحاً الفلاحين بعدم التعامل مع أسواق السوق السوداء لأنها تقاوي مجهولة المصدر، والحصول على تقاوى الأرز من المصادر المعتمدة فقط، لافتاً أن كفرالشيخ تعد المحافظة الرئيسية والاعلي في زراعة الأرز وسيتم زراعة ٢٦ ٪ من الأرز على مستوى الجمهورية بها.

وتابع " ابوستيت "، انه حريص على صالح الفلاح المصرى، وتوفير مستلزمات الإنتاج، حيث جاء للإطمئنان على انتاج المحاصيل الشتوية قبل الحصاد وتطوير أساليب الزراعة، لافتاً انه تم اعلان سعر القمح قبل موسم التوريد بالتعاون والتنسيق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصرف مستحقاته بعد التوريد بـ 48 ساعة، وأنه سيتم تحديد سعر مناسب للقطن هذا العام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، لافتاً ان المساحة التى سيتم زراعتها بالقطن هذا العام تكون من 200 الى 250 ألف فدان قطن، أقل من العام الماضى والتى كانت 836 ألف فدان، وذلك لإستقرار سعر القطن والحد من الحلقات الوسيطة دعماً للمزارعين بإتاحة التسويق المباشر والمزايدة على تسويق القطن طبقاً للسعر العالمى.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،إنه بإسم أهالى كفرالشيخ وأجهزة المحافظة يرحب بزيارة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات الوزارة لمحافظة كفرالشيخ، والتعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمحافظة والتي تعتبر زراعية في المقام الأول حيث تسهم بنسبة 40% من إنتاج القطن و 33% من إنتاج الارز بالإضافة إنتاج الأسماك والعديد من الحاصلات الزراعية على المستوى القومى، حيث تعد بمثابة سلة لغذاء مصر، مؤكداً على التعاون الوثيق بين محافظة كفرالشيخ ووزارة الزراعة لصالح التنمية والمواطنين وزيادة الإنتاج الزراعى ورعاية المزارعين ".

كما وجه محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر، لوزير الزراعة، على موافقته بتخصيص قطع أراضى تبرع من المواطنين لإقامة مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحى وغيرها من مشروعات النفع العام، دون الإخلال بالرقعة الزراعية، حيث تجاوزت 75 موافقة فى أقل من 6 أشهر، فضلاً عن موافقته بزيادة مساحة زراعة الأرز في المحافظة من 170 الف فدان إلى 277.5 الف بالإضافة إلى زراعة 50 الف فدان بمياه الصرف الزراعى، وهذا يلبى طلبات المزارعين وفى نفس الوقت يتناسب مع طبيعة التربة الزراعية بمحافظة كفرالشيخ والتى من الأفضل استثمارها واستغلالها فى زراعة الأرز، حيث يوجد بالتربة ملوحة نسبية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن أجهزة المحافظة استعدت لإستقبال موسم توريد وتخزين الأقماح المحلية هذا العام 2019م من 15ابريل الجارى حتى 1515 يوليو القادم 2019، بترتيبات غير مسبوقة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، والأجهزة المعنية، موضحاً ان المزراع سيتقاضى كافة مستحقاتة المالية بعد التوريد بـ 48 ساعة.