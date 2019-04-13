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وزير التعليم العالى يجتمع برؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بالأعلى للجامعات

السبت، 13 أبريل 2019 06:30 م
وزير التعليم العالى يجتمع برؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بالأعلى للجامعات وزير التعليم العالى يجتمع برؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية
وائل ربيعى
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت اجتماعًا مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنية للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة فى تطوير الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات العمل داخل اللجان، على نحو يسهم فى تيسير سبل العمل داخلها، ويفعل من قدرتها على التطوير، والتواصل فيما بينها من جهة وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بضرورة العمل فى عدة محاور، منها: وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة، وفقا لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصرى من حيث الخبرات والمهارات التى يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية، مع تحقيق التوافق حولها فى المجتمع الأكاديمى.

 وأشاد الوزير بما تم إنجازه فى لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة فى كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصرى.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ثلاث لجان فرعية، وهى (لجنة القطاع الصحى وتشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعى، وكذا لجنة قطاع الزراعة والطب البيطرى ـ وأيضا لجنة الهندسة والعلوم الأساسية والقطاع التكنولوجى) على أن تكون لجنة الحاسبات والمعلومات مشتركة فى اللجان الثلاث.

واستمع الوزير إلى جميع الخطوات التنفيذية لتطوير كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، منها: لجنة القطاع التكنولوجى، حيث تم تشكيل لجان فرعية تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل التكنولوجى الحالية والمستقبلية، وخريطة توزيع الكليات التكنولوجية، ولجنة وضع الضوابط العامة للوائح الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة للبرامج التكنولوجية، فضلًا عن لجنة لتحديد متطلبات الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التكنولوجى، مؤكدًا على أهمية التوسع فى إنشاء كليات تكنولوجية بجميع الجامعات الحكومية؛ لخدمة أغراض التنمية فى مصر.

كما استمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية بجدول زمنى وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة.

وفى ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير حول تطوير استراتيجيات وزارة التعليم العالى فى ضوء مؤشرات المستجدات المستقبلية، والذى تضمن العديد من المقترحات، منها: إعادة النظر فى جميع البرامج الجامعية الحالية لتطوير اللوائح طبقا لمتطلبات سوق العمل.


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التعليم العالي

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