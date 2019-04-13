وزير الإسكان يصدر قرارا باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة

كتب ــ أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم 349 لسنة 2019 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة، المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018، وذلك إعمالاً لنصوص قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، والتى تقضى بإعداد مخططات استراتيجية تحدد الرؤية المستقبلبة للتنمية العمرانية، ولا سيما بالمدن الجديدة الجارى إنشاؤها.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48971.56 فدان، وعدد سكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة، موضحاً أن أهمية مدينة العلمين الجديدة، تبرز فى دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالى الغربي (برج العرب ومرسي مطروح والسلوم)، وعلى مستوى دول البحر المتوسط كمدينة ساحلية فى موقع متميز، تنافس مدن 22 دولة تطل على المتوسط.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالى 14 ألف فدان، وتضم استخدامات (سياحية، سكنية بأنواعها، خدمات)، وجارٍ بها تنفيذ مشروعات مثل (الحى اللاتينى – المدينة التراثية – أبراج باراتفاعات تصل إلى 170 متراً.