video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإسكان يصدر قرارا باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة

السبت، 13 أبريل 2019 11:24 ص
وزير الإسكان يصدر قرارا باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب ــ أحمد حسن
إضافة تعليق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم 349 لسنة 2019 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة، المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018، وذلك إعمالاً لنصوص قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، والتى تقضى بإعداد مخططات استراتيجية تحدد الرؤية المستقبلبة للتنمية العمرانية، ولا سيما بالمدن الجديدة الجارى إنشاؤها.

 

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48971.56 فدان، وعدد سكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة، موضحاً أن أهمية مدينة العلمين الجديدة، تبرز فى دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالى الغربي (برج العرب ومرسي مطروح والسلوم)، وعلى مستوى دول البحر المتوسط كمدينة ساحلية فى موقع متميز، تنافس مدن 22 دولة تطل على المتوسط.

 

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالى 14 ألف فدان، وتضم استخدامات (سياحية، سكنية بأنواعها، خدمات)، وجارٍ بها تنفيذ مشروعات مثل (الحى اللاتينى – المدينة التراثية – أبراج باراتفاعات تصل إلى 170 متراً.

4BEE599C-10C9-431F-BE32-664C9E793B5F
 
 
C4428716-DA6D-4597-94BE-08054B119B1B
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عاصم الجزار وزيراً للإسكان

وزاره الاسكان

عاصم الجزار

مدينه العلمين




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة