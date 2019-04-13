video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: الدستور ليس قرآنا وتعديله تحكمه ضوابط

السبت، 13 أبريل 2019 02:46 م
وزير الأوقاف: الدستور ليس قرآنا وتعديله تحكمه ضوابط محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: إسماعيل رفعت - تصوير ـ محمد الحصرى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تعديل الدستور أمر تحكمه ضوابط يعرفها القانونيون ومجلس النواب قال كلمته.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن الدستور ليس قرآنا وكل الدساتير التى كتبت فى المراحل الانتقالية تشهد تعديلات بضوابط متوفرة لدينا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المساجد والأوقاف دورها الدعوة للمشاركة وليس لتوجيه الناس إلى شكل التصويت بنعم أو لا، وذلك على مبدأ أن المساجد لله وليس للانتخابات ولن نسمح بالتوجيه فى التصويت أو تعليق لافتات تأييد أو رفض بل ندعو للمشاركة فقط، موضحًا أن الأوقاف تستهدف جمع صكوك أضاحى بـ100 مليون جنيه وسيكون من أول شهر رمضان المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: أطلس الوزارة ضمن الخريطة الاستثمارية للممتلكات والشباك الواحد

وزاره الاوقاف

اطلس الاوقاف

خطة رمضان

الواعظات

نشر الدعوة

الاعتكاف

التراويح

هيئة الاوقاف

بعثة الحج

الاضاحى

العيد

التعديلات الدستورية




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة