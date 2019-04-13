وزير الأوقاف: أطلس الوزارة ضمن الخريطة الاستثمارية للممتلكات والشباك الواحد

كتب: إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن أطلس الأوقاف يضم حجج ووثائق الملكية والذى سيأتى يوم القيامة شاهدا لمن قام به لأنه يحافظ على الوقف.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن الأطلس يوثق اسم الوقف ونوعه ورقم ملف حجة الملكية وسيتم تسجيل قيمة القطعة والوقفية وقيمة عائده وموعد دفع إيجاره ويجرى التحضير لذلك فى المرحلة الثانية ليتحول إلى خريطة استثمارية وتوثيقية.

قال الدكتور علاء الحايس، ممثل وزارة الاتصالات، إن أطلس الأوقاف كان معتمد له 44 مليون جنيه وتم تنفيذه ولم يصرف منها شيئ.

وأوضح الحايس، أن الأطلس الجديد عبارة عن قاعدة بيانات للوقف ويتم ربطها فى منظومة واحدة للتعامل من خلال مركز معلومات وسيتم تدريب موظفى الأوقاف ضمن منظومة الشباك الواحد.