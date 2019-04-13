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وزيرة الصحة للعاملين بالوزارة: "أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع" بعد "100 مليون صحة"

السبت، 13 أبريل 2019 03:25 م
وزيرة الصحة للعاملين بالوزارة: "أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع" بعد "100 مليون صحة" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع نائب الوزيرة لشئون الدواء، الدكتور تامر عصام، ومساعدى ومستشاري و قيادات ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات، بقاعة المؤتمرات بمقر معهد التدريب القومي للأطباء، لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

وأشادت الدكتورة هالة زايد، بما يتم تحقيقه حالياً بالمنظومة الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية والنتائج التى أذهلت العالم خاصة فى مبادرة "100 مليون صحة" قائلة للعاملين بالوزارة " أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع"، مشددة على ضرورة الاستمرار بنفس مستوى الأداء لخدمة المريض المصرى ، والذى يستحق منا بذل المزيد من العمل الفترة القادمة.

وفى نهاية الاجتماع كرمت وزيرة الصحة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد ابوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لبلوغهما سن المعاش القانونى، مشيدة بما قدموه من مجهودات خلال الفترة السابقة وخاصة فى مبادرة "100 مليون صحة"، كما أكدت على الاستعانة بهما لإستكمال مسيرة النجاح، موضحة أنه سيتم تعينهما مستشارين لوزير الصحة، مؤكدة أن وزارة الصحة لا تنسي أبنائها المخلصين.

وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أنها تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للموافقة على التعاقد مع الأطباء فوق سن المعاش حتى سن 65 عامًا، مؤكدة أن عمل الطبيب لا يمكن أن يرتبط بعمر معين لأنه دائم العطاء للمريض.


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