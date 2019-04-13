وقالت الوزيرة الألمانية ـ في تصريحات لها عقب الاجتماع حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إنني أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة، مضيفة أنها ونظيرها الأمريكي على اقتناع بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية.

وأعربت عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أمريكية في سوريا، قائلة إن "الأمريكيين كرروا التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة بعدد كاف".

كانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي أن الجيش الأمريكي سيبقي نحو 200 جندي أمريكي في سوريا، بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من هذا البلد.