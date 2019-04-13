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وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 13 أبريل 2019 11:39 ص
وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التخطيط من زيارتها للعاصمة الإدارية الجديدة
كتب آسر أحمد
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تفقدت، اليوم السبت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبه مجموعة كبيرة من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى من وزارات مختلفة.

 

ونشرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صورة لها وهى تتوسط المجموعة التى أشرفت على زيارة المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية، عبر حسابها الشخصى.

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة تفقد المواقع التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً للانتقال اليها، بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الوزيرة هالة السعيد.

 

وكلف رئيس الوزراء فى اجتماعه أول أمس، بالإسراع فى تنفيذ خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بسرعة التعاقد على تجهيز الوحدات المكتبية النمطية "الأثاث المكتبى" للموظفين المنتقلين، بالإضافة إلى تجهيز غرف الاجتماعات النمطية فى كل الوزارات، كما كلف بسرعة التعاقد على اتوبيسات النقل الجماعى التى ستتولى نقل الموظفين، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار المكهرب.


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وزيرة التخطيط

هالة السعيد

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مصطفي مدبولى

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