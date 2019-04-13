وزيرة البيئة توجه بسرعة رفع تراكم المخلفات فى منطقة الكيلو 4.5 بمدينة نصر

كتبت آية دعبس

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة رفع تراكم المخلفات فى شارع الصاعقة بمنطقة الكيلو 4.5 بعزبة الهجانة وبجوار مجمع المدارس وأمام قسم الشرطة الجديد مشددة على ضرورة حل هذه المشكلة بشكل عاجل ومتابعة الموقف أولا بأول.

وكانت لجنة من إدارة المخلفات الصلبة بفرع القاهرة الكبرى لوزارة البيئة، توجهت إلى شارع الصاعقة بمنطقة الكيلو 4.5 بعزبة الهجانة وبجوار مجمع المدارس وأمام قسم الشرطة الجديد لمتابعة وتقييم الموقف بسبب تراكم المخلفات وتحديد الإجراءات اللازمة تنفيذا بتكليفنا وزيرة البيئة فى إطار سعى الوزارة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

وتم الاتفاق مع الأجهزة المعنية وبالاشتراك مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة على رفع المخلفات اليومية أولًا بأول والتنسيق لرفع التراكمات التاريخية والتى تقدر تقريبًا بحوالى 8000 متر مكعب وسوف يتم الرفع تباعًا على مدى الأيام القادمة.