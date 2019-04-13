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وزارة الهجرة: إنهاء موقف 120 طالب مصرى عالقين على الحدود المصرية السودانية

السبت، 13 أبريل 2019 01:47 م
وزارة الهجرة: إنهاء موقف 120 طالب مصرى عالقين على الحدود المصرية السودانية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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أعلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن نجاحها بالتعاون مع السفارة المصرية بالخرطوم وجهات أمنية سيادية، فى إنهاء إجراءات 120 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودى ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان، حيث تواصل عدد من أسر الطلبة مع وزارة الهجرة.

وقالت وزارة الهجرة فى بيان اليوم، إنه تم التواصل مع السفارة المصرية بالسودان والتى اتخذت الإجراءات اللازمة، كما تم التواصل هاتفيًا مع أسر الطلبة وعدد من الحالات التى تيسر التواصل معها على المعبر، لمتابعة الموقف على مدار الساعة للاطمئنان على تذليل كافة العقبات إلى أن يتم عبور الطلبة واستقلالهم أتوبيسات داخل أرض الوطن.

 


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