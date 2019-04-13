واشنطن بوست: اقتراح ترامب نقل المهاجرين إلى "مدن ملاذ" مكلف وغير قانونى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه فى حال تبنى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لاقتراحه بنقل المهاجرين إلى "مدن ملاذ" أمريكية، يهيمن عليها الديمقراطيون، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن طريقة تعامل الوكالات الفيدرالية مع المحتجزين، فضلا عن أن الأمر سيكون باهظ التكلفة كما سيزيد من صعوبة ترحيل المهاجرين بمجرد وصولهم إلى تلك المدن.

وأكد ترامب الجمعة أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم مشيرا إلى انه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة - التي غرد ترامب بشأنها يوم الجمعة - ستجعل وزارة الأمن الداخلي تنقل المهاجرين من مراكز الاعتقال إلى المدن المنتشرة في جميع أنحاء البلاد في سيارات النقل والحافلات والطائرات. سوف يتطلب الأمر استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل ، وهو أمر اعتبره مسئولو الهجرة والجمارك فى شرحهم للبيت الأبيض بأنه سيكون "عبء تشغيلي غير ضروري".

وقالت الصحيفة أن هذا سيعني كذلك وضع هؤلاء المحتجزين في المدن التي تحد من تعاونهم مع سلطات الهجرة الفيدرالية ، مما يعني أنه قد يكون من الصعب للغاية اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه خلال الطفرة الأخيرة فى أعداد عائلات أمريكا الوسطى التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة ، تم اعتقال معظمهم عند الحدود الجنوبية مع المكسيك أو بالقرب منها. مع عجز في أسرّة الاحتجاز ، تقوم الحكومة الأمريكية بإطلاق سراح العائلات بشكل أساسي إلى الملاجئ أو مستودعات الحافلات. يتم إطلاق سراح المحتجزين في بعض الأحيان مباشرة إلى شوارع المدن الحدودية ، مما يسمح لسلطات الهجرة بتركيز الموظفين والتمويل على عمليات الترحيل والعمليات الإجرامية.

ويدعو اقتراح ترامب ، الذي قال مسئولون حكوميون إنه يهدف إلى معاقبة المعاقل الديمقراطية لمواقعهم في سياسة الهجرة ، إلى إرسال المعتقلين إلى مدن الملاذ ، حيث يمكنهم العيش دون خوف من إبلاغ السلطات المحلية عنهم لمسئولي الهجرة الفيدراليين. هناك المئات من ولايات الملاذ في جميع أنحاء البلاد ، والتي تتراوح من المقاطعات الريفية الصغيرة إلى مدينة نيويورك وولاية كاليفورنيا بأكملها.