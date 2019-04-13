هندسة الإسكندرية تنظم سوق العمل الهندسى للتوظيف التاسع عشر

افتتح الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، صباح اليوم ، السبت ، "سوق العمل الهندسي للتوظيف 2019" ، الذى نظمته كلية الهندسة بمشاركة 19 شركة متخصصة في مجالات وتخصصات متعددة، بهدف فتح المجال للطلاب والخريجيين وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات الهندسية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

و أكد الدكتور سعيد علام ، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، أن كلية الهندسة تفخر بتنظيم ملتقى سوق العمل الهندسي للعام التاسع عشر على التوالي، موضحا أنه يعد ملتقى للتواصل الحقيقي بين خريجي الكلية والعديد من رجال الصناعة في مختلف المجالات الصناعية، والتعرف على المتطلبات المرجوة من الخريجيين من وجهة نظر رجال الصناعة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وأكد علام أن كلية الهندسة تحرص على تطوير برامجها مشيرا إلى إنشاء برنامج ماجستير فى الذكاء الإصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نعيشه الأن، وسيتم تخريج أول دفعة من البرنامج فى العام القادم.

بينما قال الدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يعد فرصة إستثنائية لكل طلاب وخريجي الكلية للتواجد وسط عدد كبير من الشركات التي لها دور هام وحيوي في السوق المصري، مؤكداً ان الملتقى يرنو إلى توفير فرص عمل حقيقية لطلبة وخريجي الكلية فضلا عن توفير التدريب الصيفي لهم، وزيادة فرص التعاون بين الكلية وهذه الشركات لصالح طلاب الكلية ، مضيفا ان الملتقى يسهم بشكل كبير فى زيادة قنوات التواصل بين الكلية الصناعة.

واضاف الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لها دور كبير في الارتقاء بالمهنة في كافة ربوع مصر او خارجها ، وأشار إلى الحاجة الملحة لتنظيم مثل تلك المعارض لخلق فرص عمل للمتميزين من خريجي الكلية، موضحاً أن إتاحة فرص التدريب لهم سوف تأهلهم وتكسبهم المهارات المطلوبة بعد التخرج ، وأكد سعودي انه جاري العمل حاليا لتكوين شبكة مكتملة بين الشركات والكلية ليكون هناك سهولة في الحصول على وظائف لخريجي الكلية.

شارك فى افتتاح سوق العمل، الدكتور مجدي عبد العظيم ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر حلمي ، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من مسئولي ومديري الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض والطلاب.