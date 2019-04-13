هاموند: مناقشة البرلمان إجراء استفتاء ثان على بريكست أمر "محتمل جدا"

واشنطن /أ ش أ/

قال وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، مساء الجمعة، إن فكرة إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "محتملٌ جدا" أن تُطرَح فى البرلمان مجددا.

وأعرب هاموند عن أمله فى أن يتوصل أعضاء البرلمان إلى اتفاق بنهاية يونيو، للخروج من مأزق بريكست الراهن، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

وقال هاموند للصحفيين فى واشنطن حيث يحضر اجتماعات بمقر صندوق النقد الدولي: "لا أزال متفائلا بأن نتمكن خلال الشهرين المقبلين من التوصل لاتفاق".

غير أن وزير الخزانة لم يستبعد إجراء استفتاء ثان على بريكست، قائلا: "هو أمر محتمل جدا طرْحُه فى البرلمان فى مرحلة ما".

وأخفقت رئيسة الوزراء تريزا ماى حتى الآن فى الحصول على دعم أغلبية البرلمان لاتفاق بريكست الذى أبرمته مع قادة الاتحاد الأوروبى العام الماضي، مما أجبرها على التقدم للاتحاد الأوروبى بطلب لإرجاء موعد الخروج وعلى البدء فى حوار مع المعارضة حول كيفية الخروج من تلك الأزمة.

ويضغط الكثيرون من أعضاء حزب العمال فى البرلمان على زعيمهم جيريمى كوربين لكى يطالب بإجراء استفتاء ثان على بريكست فى حواره فى مع حكومة ماي.