نقابة الصيادلة تؤكد استمرار اجراء الانتخابات الثلاثاء وتدعو أعضائها للمشاركة

دعت نقابة الصيادلة، جموع الصيادلة مصر إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل لاختيار ممثليهم بكل حرية.

وأكدت النقابة، فى بيان، أنه في ظل احترام القانون ووجوب تنفيذ أحكامه حصلت النقابة علي حكامًا بصحة سريان العملية الانتخابية التي ستقام بعد غد الثلاثاء، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أحكامًا بجلسة الخميس الموافق 11 إبريل 2019، برفض الدعاوى المقامة من مدعيها بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة صيادلة مصر.

وأضافت: احترامًا لحجية تلك الأحكام والتي حازت حجية الأمر المقضي ولا يوقفها إلا إشكالًا أمام المحكمة مصدرة الحكم يصدر فيه حكم بوقف التنفيذ (محكمة القضاء الإداري) أو محكمة الطعن (الإدارية العليا) تقضي بوقف تنفيذ الحكم.. وذلك لم يحدث.

وتابعت: لكننا نتسأل لماذا يتوجه أولئك إلي محكمة عابدين ومحكمة غير مختصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لنص المادة 50 ، والمادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وعدم نفاذ نص المادة 312 مرافعات بشأن الإشكالات علي أحكام مجلس الدولة تطبيقًا لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا بعدم نفاذ الإشكالات أمام المحاكم المدنية علي أحكام مجلس الدول لافتئاتها علي اختصاصاته.

ودعت النقابة صيادلة مصر الكرام لتقديم صورة مشرفة تليق بهم في يوم الانتخاب لاختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وليكن هذا يوم الفخر لصيادلة مصر.