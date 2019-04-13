video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الصيادلة تؤكد استمرار اجراء الانتخابات الثلاثاء وتدعو أعضائها للمشاركة

السبت، 13 أبريل 2019 04:48 م
نقابة الصيادلة تؤكد استمرار اجراء الانتخابات الثلاثاء وتدعو أعضائها للمشاركة انتخابات الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
دعت نقابة الصيادلة، جموع الصيادلة مصر إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل لاختيار ممثليهم بكل حرية.
 
 
وأكدت النقابة، فى بيان، أنه في ظل احترام القانون ووجوب تنفيذ أحكامه حصلت النقابة علي حكامًا بصحة سريان العملية الانتخابية التي ستقام بعد غد الثلاثاء، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أحكامًا بجلسة الخميس الموافق 11 إبريل 2019، برفض الدعاوى المقامة من مدعيها بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمستشار  مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة صيادلة مصر.
 
وأضافت: احترامًا لحجية تلك الأحكام والتي حازت حجية الأمر المقضي ولا يوقفها إلا إشكالًا أمام المحكمة مصدرة الحكم يصدر فيه حكم بوقف التنفيذ (محكمة القضاء الإداري) أو محكمة الطعن (الإدارية العليا) تقضي بوقف تنفيذ الحكم.. وذلك لم يحدث.
 
وتابعت: لكننا نتسأل لماذا يتوجه أولئك إلي محكمة عابدين ومحكمة غير مختصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لنص المادة 50 ، والمادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
 
وعدم نفاذ نص المادة 312 مرافعات بشأن الإشكالات علي أحكام مجلس الدولة تطبيقًا لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا بعدم نفاذ الإشكالات أمام المحاكم المدنية علي أحكام مجلس الدول لافتئاتها علي اختصاصاته.
 
ودعت النقابة صيادلة مصر الكرام لتقديم صورة مشرفة تليق بهم في يوم الانتخاب لاختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وليكن هذا يوم الفخر لصيادلة مصر.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الصيادلة: خاطبنا "المركزى للمحاسبات" لفحص أعمال المجلس منذ 2015

نقابة الصيادلة

انتخابات الصيادلة

التصويت بانتخابات الصيادلة

اخبار نقابة الصيادلة

الصيادلة




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة