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موسكو: نشاط الناتو فى البحر الأسود يزعزع استقرار المنطقة

السبت، 13 أبريل 2019 09:00 م
موسكو: نشاط الناتو فى البحر الأسود يزعزع استقرار المنطقة ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، أن تزايد نشاط (الناتو) فى البحر الأسود يقوض استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن موسكو سترد على ذلك النشاط "بشكل مناسب".

وقال جروشكو - على هامش جلسة مجلس الشؤون الخارجية والدفاعية - إن نشاط (الناتو) فى منطقة البحر الأسود لا يساهم فى تعزيز الأمن، وإنما يقوض استقرار المنطقة ، مؤكدا أن روسيا "ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لاحتواء المخاطر المرتبطة بتزايد نشاط الناتو فى هذه المنطقة، وسترد على ذلك النشاط بالشكل مناسب".

وأوضح - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن بلاده على قناعة بأن "أمن المنطقة يجب ضمانه من خلال تعاون الدول المطلة على البحر الأسود قبل كل شيء"، مشيرا إلى أن كل ما هو ضرورى لهذا التعاون متوفر.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسى إلى أن الولايات المتحدة نشرت منظومة "ثاد" الصاروخية فى رومانيا، قائلا :" إن هذه العملية تثير تساؤلات بشأن أغراضها، وطبيعة الأعمال التى ستجرى فى المنشآت العسكرية على أراضى رومانيا ومدة بقائها فيها".

وأعلن المكتب الصحفى لأسطول البحر الأسود الروسي، فى وقت سابق اليوم، أن سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام تدريب قتالية، وذلك تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى البحر الأسود.


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