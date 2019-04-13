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منافسات محلية وعالمية فى مهرجان الظفرة البحرى × 30 صور

السبت، 13 أبريل 2019 01:58 م
منافسات محلية وعالمية فى مهرجان الظفرة البحرى × 30 صور مهرجان الظفرة البحرى
كتب بلال رمضان
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شهدت فعاليات مهرجان الظفرة البحرى، انطلاق عدد من المنافسات المحلية والعالمية، والذى تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى، وبالتعاون مع نادى أبوظبى للرياضات الشراعية واليخوت، مثل منافسات سباق جنانة للقورب الشراعية المحلية فئة 22 قدم، وسباق التفريس التراثى المحلى، وسباقات الكايت سيرف العالمية لفئة "الهيدروفيل".

 

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أسفرت منافسات "سباق جنانة" للقوارب الشراعية فئة 22 قدما، فى مهرجان الظفرة البحرى، حسبما ذكر بيان صحفى للمهرجان عن فوز القارب "مرعب" لصاحبه "صالح محمد أحمد على الحمادى"، وقيادة النواخذة "إبراهيم صالح محمد أحمد الحمادى" بالمركز الأول، وجاء القارب "برق" لصاحبه "جابر محمد جابر الحمادى"، والنواخذة "أحمد يوسف سالم الحمادى" فى المركز الثانى، بينما فاز بالمركز الثالث القارب "سلطان الخير" لصاحبه "ناصر إبراهيم سلطان المرزوقى"، والنواخذة "على ناصر سالم أحمد الحميرى".

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وتنافس فى مهرجان الظفرة البحرى، أمس أكثر من 85 متسابقاً ضمن "سباق التفريس" التراثى، حيث أسفرت النتائج عن فوز القارب "زلزال" لصاحبه وقائده النواخذة "عمر عبدالله المرزوقى" بالمركز الأول، أما المركز الثانى فكان من نصيب القارب "هداف" لصاحبه وقائده النواخذة "محمد عبد العزيز إبراهيم الحمادى"، فيما فاز بالمركز الثالث القارب "الحوت" لصاحبه "راشد سعيد صباح الرميثى"، وقيادة النواخذة "على هاشم سعيد الرميثى".

 

وأسفرت منافسات السباق عن تقدم الفرنسى Mateo remy roger بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثانى المغربى هشامتريه Christophe georges، وفى المركز الثالث جاء الفرنسى كريستوفجورجس Hichamtirya.

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