تصدت قوات الأمن الأفغانية لهجوم نفذته حركة طالبان في إقليم فارياب شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحًا تابعين للحركة وإصابة 23 آخرين.
وقال فيلق شاهين (209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت - إن مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا على نقاط تفتيش في قرية خواجا ناموسي في منطقة باشتون كوت.
وأشار البيان إلى أن 11 مسلحًا قتلوا وأصيب 23 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغاني، مضيفًا أن قوات الأمن والمقيمين المحلين لم يتكبدوا أي خسائر خلال الاشتباكات.
وأشارت الوكالة إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينهم حركة طالبان لم تعلق على بيان الجيش الأفغاني بعد.
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