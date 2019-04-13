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معلومات الوزراء يشارك بمؤتمر دعم مبادرة الرئيس فى التحول الرقمى

السبت، 13 أبريل 2019 09:19 م
معلومات الوزراء يشارك بمؤتمر دعم مبادرة الرئيس فى التحول الرقمى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
كتبت هند مختار
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شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مؤتمر  دعم مبادرة الرئيس في التحول الرقمي وإدارة المدن الذكية.

وألقى المهندس خالد هدية، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية، كلمة المركز نيابة عن المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة نادية زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ، وقد ترأس المؤتمر الدكتورة صفاء سيد محمود، عميد علوم الحاسب ونظم المعلومات والاستاذ بجامعة عين شمس.


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