مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

طرح المطرب مصطفى حجاج، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "إعمل الصح" من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعيد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفه، حيث تحث الأغنية المصريين على دعم مسيرة البناء والتقدم التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية.

يأتى طرح هذه الأغنية قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى طالب بها أعضاء مجلس النواب أواخر إبريل الجارى، والتى تنتهى قبل حلول شهر رمضان القادم، حيث تهدف الأغنية كذلك إلى تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء.

وتقول كلمات أغنية "إعمل الصح":

البلد دى احنا عنينا ليها كتير

واحنا لو نهتم بيها هنبقى فوق

يالا نبدأ من النهاردة اللى عدّى فات وعدّى

كلنا ايد واحدة بينا مفيش فروق

مش هتعلى وتتبنى كده وحدها مسؤوليتنا نعمر أرضها

بالمصانع والمزارع والنضافة فى كل شارع

مصر فجر الدنيا طالع منها

إعمل الصح اللى لازم يتعمل

بيك وبيا حلم مصر هيكتمل

ربنا موصى عليها وكلنا يوم من الأيام عليها هنتسند

اعمل الصح اللى لازم يتعمل

بيك وبيا حلم مصر هيكتمل

ربنا موصى عليها وكلنا يوم من الأيام عليها هنتسند

التاريخ بدأت حكايته عندها

واتفق ملايين كتير على حبها

كله شايف كله لامس فى المتاحف والمدارسفى الجوامع والكنايس اسمها

مصر أمى وحضنها مليان أمان

مش هننسى جميلها أبدأ مهما كان

دول جنودها دول ولادها ودول أسودها

النسور حراس حدودها من زمان

اعمل الصح اللى لازم يتعمل

بيك وبيا حلم مصر هيكتمل

ربنا موصى عليها وكلنا يوم من الأيام عليها هنتسند

اعمل الصح اللى لازم يتعمل

بيك وبيا حلم مصر هيكتمل

ربنا موصى عليها وكلنا يوم من الأيام عليها هنتسند

"اعمل الصح" هى الأغنية الوطنية الثانية التى يتم طرحها للتوعية والمشاركة فى بناء الوطن و حث المصريين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد أغنية "راجل ابن راجل" للنجمة نانسى عجرم، ومن المقرر طرح أكثر من أغنية وطنية أخرى فى الأيام المقبلة.