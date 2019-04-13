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مصرع 2 وإصابة آخر فى حادثين منفصلين فى سوهاج

السبت، 13 أبريل 2019 12:16 م
مصرع 2 وإصابة آخر فى حادثين منفصلين فى سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بسوهاج، اصطدام سيارة نقل بمزارع، مما نتج عنه وفاته، كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم انقلاب سيارة على الطريق، مما نتج عنه وفاة قائدها وإصابة محاسب كان مرافق له.

 

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين عن وقوع حادثين الأول دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء عبور "رفاعى ا ص م" 58 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز الطريق، اصطدمت به السيارة "نصف نقل" قيادة "خالد م م م" 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز الفتح أسيوط مما أدى لوفاته.

 

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "عيد ا ص" 60 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على السيارة.

 

وجاء البلاغ الثانى بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى إتجاه أسيوط، دائرة مركز أخميم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بقيادة "وليد ا م ج" 39 سنة سائق، ويقيم بندر أخميم، ونتيجة التخطى الخاطئ، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

 

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقة "هيثم ح ز م" 32 سنة محاسب ويقيم دائرة المركز، "اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزى، وبسؤال عم المتوفى "علاء م ج ق" 49 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة وإعادة حركة السير على الطريقين.


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