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مصرع طالب أزهرى سقط من قطار المنصورة بمحطة شربين

السبت، 13 أبريل 2019 05:30 م
مصرع طالب أزهرى سقط من قطار المنصورة بمحطة شربين جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب أزهرى مصرعه عقب سقوطه من قطار دمياط المنصورة بمحطة شربين.
 
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمامور مركز شربين، بإصابة شخص مجهول بإصابات بالغة نتيجة سقوطه من القطار بمحطة شربين.
 
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى محمود أحمد عبد الخالق 19 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مقيم مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ وكان يستقل القطار المتجه من المنصورة لدمياط، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي شربين العام بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة إصابته بكسر فى قاع الجمجمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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