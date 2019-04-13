مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على طريق المنصورة بلقاس

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرين بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى أجرة على طريق بلقاس المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس المنصورة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى أجرة نتيجة السرعة الزائدة والتخطيط الخاطئ، نتج عنه وفاة شخص يدعى محبوب الذكى محبوب مقيم بمحافظة الشرقية، وإصابة سبعة آخرين من بينهم ثلاثة أشقاء انجال المتوفى، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى، لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير مرة أخرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.