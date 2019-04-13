video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: تخصيص حديقة راضى لمشروعات الشباب ومنطقة لمشروعات "شارع مصر"

السبت، 13 أبريل 2019 01:00 ص
محافظ مطروح: تخصيص حديقة راضى لمشروعات الشباب ومنطقة لمشروعات "شارع مصر" اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي
إضافة تعليق

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، حرصه لدعم الشباب والسعى لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لهم، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، مع تخصيص حديقة راضى بمدينة مرسى مطروح لتكون معرضا لمشروعات الشباب التجارية وعرض منتجاتهم الصناعية والبيئية.

 

وأوضح محافظ مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه وجه بإقامة معرض لمشروعات الشباب داخل حديقة راضى وتنظيمها لتسع أكبر عدد من العارضين، خاصة أنها تقع فى منطقة سياحية حيوية وبالقرب من الشواطئ ووسط المدينة، مع العمل على تنفيذ مقترح أماكن لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال سيارات بيع الأطعمة والمشروبات وغيرها بشكل حضارى، على غرار مشروع شارع مصر فى عدد من المحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح: فحوصات طبية وندوات توعية للقضاء على الأنيميا المنجلية بواحة سيوة

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

شارع مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة