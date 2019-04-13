محافظ مطروح: تخصيص حديقة راضى لمشروعات الشباب ومنطقة لمشروعات "شارع مصر"

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، حرصه لدعم الشباب والسعى لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لهم، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، مع تخصيص حديقة راضى بمدينة مرسى مطروح لتكون معرضا لمشروعات الشباب التجارية وعرض منتجاتهم الصناعية والبيئية.

وأوضح محافظ مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه وجه بإقامة معرض لمشروعات الشباب داخل حديقة راضى وتنظيمها لتسع أكبر عدد من العارضين، خاصة أنها تقع فى منطقة سياحية حيوية وبالقرب من الشواطئ ووسط المدينة، مع العمل على تنفيذ مقترح أماكن لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال سيارات بيع الأطعمة والمشروبات وغيرها بشكل حضارى، على غرار مشروع شارع مصر فى عدد من المحافظات.