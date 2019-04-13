محافظ بنى سويف: المساحات المنزرعة بالقمح بكل المراكز بلغت 118 ألفا و308 أفدنة

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إنه تم إعداد حصر فعلى بالمساحات المنزرعة بالقمح بكل مراكز المحافظة والتى بلغت 118 ألفا و308 أفدنة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألفا و544 اردب قمح، بما يعادل 319 ألفا و431 طنا، موزعة بواقع 18 ألفا و105 أفدنة بمركز الواسطى، و11 ألفا و389 فدانا بمركز ناصر، و11 ألفا و363 فدانا بمركز بنى سويف، و17 ألفا و137 فدانا بإهناسيا، و11 ألفا و579 فداناً بمركز ببا، و9 آلاف و975 فداناً بسمسطا، و20 ألفا و155 فداناً بالفشن، و9 آلاف و547 فدانا أراضى إصلاح زراعى، و9 آلاف فدان أراض جديدة.

وأضاف المحافظ أن إجمالى السعات التخزينية بالصوامع والهناجر العامة والشون العامة والترابية 225 ألفا و280 طنا، بينما تبلغ السعة التخزينية بمراكز التجميع 60 ألفا و440 طنا والتى تغطى مراكز المحافظة، وهى شونة قمن العروس بمركز الواسطى، وشونتا ناصر والرياض بمركز ناصر، وشون بنى سليمان 1و2 وبنى سويف بمركز بنى سويف، وشونة إهناسيا، وشونتا ببا، وشون تلت وشنرا والجفادون بمركز الفشن.

واستعرض المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، تقرير لجنة توريد واستلام محصول القمح لموسم 2018/2019، والذى تضمن تفاصيل الخطة التى أعدتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى الإشراف ومتابعة عمليات الاستلام والتوريد لمحصول القمح وحتى نهاية أعمال التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام بكل موقع تخزينى مع إعداد التقارير والبيانات اليومية حتى يخرج موسم القمح بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أوضح مصطفى راشد، رئيس اللجنة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر يتم عمل حملة توعية للمزارعين بمعرفة إدارة الإرشاد الزراعى لتشجيع المزارعين على التوريد، بالإضافة إلى مخاطبة جهات التسويق لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، وقيام مديرية التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة بمعرفة جهات التسويق، للوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية بها لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها عليها مع مراعاة البعد المكانى والزمانى، مع التنبيه بالإعلان عن أسعار اردب القمح والاشتراطات والضوابط الفنية وذلك بعد صدور القرار الوزارى المشترك، والتأكيد على مسئولى الصوامع باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية بكل موقع، مع التأكيد على عدم استلام أقماح من مواسم سابقة أو مستوردة أو مخلوطة.