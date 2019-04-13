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محافظ القليوبية يبحث إنشاء مشروع رى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية لتوفير المياه لـ981 فدان

السبت، 13 أبريل 2019 02:51 م
محافظ القليوبية يبحث إنشاء مشروع رى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية لتوفير المياه لـ981 فدان خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا  بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس إمام الإمام مدير ري القليوبية، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، ناقش خلاله إنشاء مشروع ري لقرى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية بديلا للمشروع القائم، والذي يتعمد على ماكينات ديزل رفع مياه على فرع دمياط والتي تكلف المواطنين مبالغ مالية كبيرة، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري لإقامة المشروع لخدمة المزارعين حيث يمثل المشروع أهمية حيوية وشريان الحياه لـ981 فدان يمتلكهم 974 مزارع بقريتي الشرفا والمنيرة.
 
 
 
وحيث أن المزارعين يتضررون من عدم وجود مياه كافية طوال العام وتظهر بصورة أوضح في فترة السدة الشتوية أو في حالة انخفاض منسوب المياه، حيث يتحمل المزارع تكلفة عالية تصل إلي حوالي 3200 جنيه تقريبا في السنة للفدان.
 
 
 
ومن ناحيته أعطي المحافظ، تعليماته لمدير مديرية الري بمخاطبة معهد بحوث النيل لعمل دراسة ومقايسة هندسية لتنفيذ المشروع لسرعة طرحها على أحد المقاولين واختيار أنسب المقترحات والحلول التي تضع حلول دائمة للمشروع، حيث تم اقتراح تدبيش وتعميق مجري المياه بعمق 3 متر لسهولة توصيل المياه وشق مجري بعمق 3 متر أمام مجرى الصرف وإزالة العقبات لمجري المياه وتجريف وفتح المثلث الموجود بالسيالة الموجودة باتجاه منحرف من الكوبري.
 
 
 
 

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