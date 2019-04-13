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محافظ الفيوم يشهد اللقاء الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات المصرية

السبت، 13 أبريل 2019 02:52 م
محافظ الفيوم يشهد اللقاء الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات المصرية خلال الزيارة
الفيوم رباب الجالي
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شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور اشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم اللقاء الرياضي القمي لطلاب وطالبات جامعة الفيوم والجامعات المصرية علي ضفاف بحيرة قارون والذي يفام في الفترة من 12 الي 13 ابريل الجاري والذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الرياضي للجامعات المصرية ومحافظة الفيوم بحضور الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  واعضاء هيئة التدريس  وطلاب الجامعات المصرية
 
شمل اللقاء رالي للدراجات والطائرات الورقية والكياك والدارتس وتجديف الصالات والألعاب الأليكترونية بمشاركة 1200 طالب وطالبة من جامعة الفيوم والجامعات المصرية
 
و اطلق محافظ الفيوم اشارة بدء رالي الدراجات ضمن  مسابقات اللقاء من ميدان اللؤلؤة وحتي البانوراما وشارك الطلاب في لعبة الدارتس واطلق اشارة البدء في مسابقة الكياك وشهد مسابقة التجديف للصالات وتفقد معرض المشغولات اليدوية واشاد بالمعروضات
 
وفي كلمته رحب محافظ الفيوم بجميع الحاضرين من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات المشاركين في اللقاء من الجامعات المصرية وجامعة الفيوم  واشار الي ان اللقاء يهدف الي التواصل الدائم بين مختلف الجامعات وما يشمله من أنشطة طلابية ومشاركات ابتكارية وتنافسية وفنية وعلمية كما اشار الي ان بحيرة قارون محمية طبيعية من اقدم البحيرات علي مستوي العالم علي مساحة 55 الف فدان وأكد ان البحيرة ستسترد قدراتها في القريب العاجل كأحد القطاعات السياحية الجاذبة وسوف يتم اتخاذ اجراءات ايجابية في هذا الموضوع نظرا لإهتمام  السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية الإهتمام ببحيرة قارون والبحيرات في ربوع مصر  
 
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