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محافظ الدقهلية: التعديلات الدستورية ضرورة لمستقبل أولادنا وأحفادنا

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 م
محافظ الدقهلية: التعديلات الدستورية ضرورة لمستقبل أولادنا وأحفادنا خلال المؤتمر
الدقهلية - شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة المنصورة، وحضره عد كبير من أعضاء مجلس النواب بالدقهلية وأمانة شرق المنصورة لحزب مستقبل وطن وعدد كبير من أبناء مدينة المنصورة.
 
 
وأكد محافظ الدقهلية على أهمية المشاركة الجماهيرية والذهاب إلى صناديق الاقتراع ليدلى كل مواطن بصوته بحرية كاملة، وشدد على أن التصويت على التعديلات الدستورية حق لمصر علينا وواجبنا نحوها لبناء مستقبل وغد أفضل لنا ولابنائنا وأجيالنا القادمة. 
 
 
وقال شاروبيم إن هذه المؤتمرات ليست للدعاية لحزب بل لشرح التعديلات الدستورية المقترحة وتوضيح مدى حاجتنا إليها والتي تمثل مزيدا من ممارسة الحرية والديمقراطية وتمكين المرأة والشباب.
 
 
وطالب محافظ الدقهلية المواطنين بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة المؤامرات التي يديرها أعداء مصر في الداخل والخارج، مؤكدا على أنهم لن ينالوا من مصر الصامدة بأبنائها المخلصين، ووجه شاروبيم التحية للأمهات المثاليات وقال كل الشكر للمرأة المصرية التي وقفت خلف الدولة المصرية.
 
 
وتحدث عدد من أعضاء مجلس النواب الحاضرين، وقال نبيل الجمل إن التعديلات الدستورية تصب فى صالح المواطن، مشيرا إلى أن الدستور ليس قرآنا وأن جميع الدول تعدل وتغير دساتيرها.
 
 
في ختام المؤتمر كرم شاروبيم 11 من الأمهات المثاليات تقديرا لهن على البذل والعطاء و15 طالبا من المتفوقين تقديرا للاجتهاد والتميز.
 
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