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مجلس البطاركة الكاثوليك يجتمع نهاية أبريل برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق

السبت، 13 أبريل 2019 03:00 ص
مجلس البطاركة الكاثوليك يجتمع نهاية أبريل برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق الكنيسة أرشيفية
سارة علام
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يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر اجتماع مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك وهى الهيئة العليا للكنيسة وذلك فى الفترة ما بين 31 أبريل وحتى الثالث من مايو المقبل بدار اسطفانوس التابع للكنيسة بالمعادى.
 
يحضر الاجتماع مطارنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط والانبا بطرس فهيم مطران المنيا والانبا عمانوئيل عياد مطران الاقصر والانبا توماس عدلى مطران الجيزة والانبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج والانبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية، وكذلك مطارنة الطوائف التابعة للكنيسة.
 
ينظر الآباء البطاركة فى اجتماعهم السنوى، عدد من القضايا المطروحة على أجندة الكنيسة بالإضافة إلى ترتيبات إدارية تتعلق بشئون الكهنة والرعية.
 
كان الانبا إبراهيم إسحق مطران الكاثوليك قد حضر الخميس اجتماعًا مع رؤساء الطوائف المسيحية بكاتدرائية الأقباط بالعباسية وذلك للاتفاق حول بنود قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
 

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