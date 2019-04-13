مايا مرسى من الهند: المرأة المصرية تعيش عصر ذهبى بقيادة سياسية تؤمن بقدراتها

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة بفعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادى السنوى للمرأة 2019، التى تحمل شعار "إعادة تخيل المجتمعات: استعادة الإنسانية مع المساواة بين الجنسين"، وتعقد خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجارى بالهند.

وذكر بيان للمجلس اليوم، أن الدكتورة مايا مرسى، عبرت عن سعادتها بوجودها بين الوفود التى تمثل مختلف دول العالم، معربه عن فخرها لتمثيلها جمهورية مصر العربية هبه النيل ومهد الحضارات، مؤكدة أن المرأة المصرية احتفلت منذ أيام قليلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمرور 100 عام على كفاح المراة المصرية فى العصر الحديث، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقدرات المرأة وإمكانياتها وأهمية تمكينها ومساندتها مساندة حقيقية للمرأة، والدليل على ذلك وصول نسبة المرأة فى الحكومة إلى 25%، ونسبتها فى البرلمان 15%، وتبلغ نسبة المرأة فى وحدات الجهاز الادارى بالدولة 44%، و25% نسبة السيدات فى إدارة البنك المركزى المصرى، وهناك زيادرة بنسبة 6% للسيدات أعضاء مجالس ادارات الشركات، كما ارتفعت نسبة المستفيدات من الخدمات المصرفية "الشمول المالى" من 9% فى عام 2015 الى 27% فى عام 2017، كما انخفض معدل بطالة النساء فى مصر من 24% فى عام 2017 إلى19.6% فى عام 2019 .

واستعرضت رئيسة المجلس "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التى أطلقها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وأشارت إلى محاورها الاربعة "الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية ويتقاطع معهم التمكين الثقافى والقانوني" .

وفيما يتعلق بالسياسة أكدت رئيسة المجلس انها غالبا ما يسيطر عليها الرجال، مشددة على أنه من حيث العدالة فإن المرأة تمثل نصف المجتمع، لذلك يجب أن تكون ممثلة على هذا النحو، علاوة على أن تجارب النساء تختلف عن الرجال لذلك فالمرأة تحتاج أن تكون ممثلة فى جميع المناقشات التى تؤدى إلى صنع السياسات، كما أن مصالح الرجال والنساء مختلفة وأحيانا متضاربة لذلك فهناك ضرورة لتمثيل المرأة للتعبير عن اهتمامات جموع النساء وابرازها، كما أن النماذج المشرفة للنساء الناجحات فى المجال السياسى بغض النظر عن الآراء السياسية أو عضوية الحزب تجذب النساء الأخريات إلى الساحة السياسية، مشددة على أن التمثيل المتساوى للمرأة والرجل يعزز الديمقراطية. كما اكدت الدكتورة مايا مرسى على ان مشاركة المرأة فى صنع القرار والسياسة على قدم المساواة مع الرجال لا تعد مجرد مطلب من أجل تحقيق العدالة أو الديمقراطية، ولكن ذلك يعد من الضروريات الاساسية لمراعاة مصالح المرأة، فضلا عن أن الاستثمار فى النساء والفتيات له تأثير اجتماعى واقتصادى كبير ينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل .

وأشارت رئيسة المجلس الى ان المرأة القوية هى المرأة التى تصمم على القيام بشيء ما رفض الآخرون القيام به، كما أن المرأة القائدة يجب ان تتحلى بمجموعة صفات تميزها هى المثابرة، والإنصاف والعدل بالاعتماد على الحدس النسائى الذى يعد مصدر قوة وليس نقطة ضعف، الى جانب الثقة والإيمان غير المشروط فى قدراتها، والعطاء ومساعدة الآخرين، و الدراسة وتعلم المزيد من الخبرات، و التوازن مع فهم الاحتياجات الخاصة، وأخيرا إلهام الآخرين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم، واختتمت كلمتها بتوجيه الدعوة الى جميع الوفود المشاركة فى المؤتمر لزيارة مصر فى عام 2020 .