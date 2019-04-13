مؤتمر فيينا لأمراض الكبد يشيد بمبادرة فيروس C بمصر كأكبر مسح فى العالم

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مشاركتها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بمدينة فيينا بالنمسا، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة كان لها دور كبير فى المسح الطبى الشامل لفيروس سى.



د وحيد دوس خلال المؤتمر

وأوضحت أن المؤتمر أشاد بمبادرة 100 مليون صحة لقيامها بأكبر مسح طبى على مستوى العالم ، مشيرة إلى أنه تم إجراء مسح لـ 50 مليون مصرى حتى الآن، حيث إن المسح لم يتسهدف فقط الكشف عن الفيروس ولكن فى تشخيص الأمراض المزمنة الأخرى، مثل السكر والسمنة والضغط والتى يمكن أن تؤثر على الكبد.

وقالت فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أنه بالرغم من التواجد الكبير من الجامعات المصرية، ومن منظمات المجتمع المدنى، أشاد المؤتمر بمجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، من خلال المحاضرة التى ألقاها الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى الجلسة المخصصة عن القضاء عن فيروس سى فى العالم.



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وأكدت أنه تم اعتماد مصر كنموذج رائد وناجح فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم استعراض علاج الأطفال المصابين بفيروس سى، والبرنامج المطبق فى مصر فى الوقت الحالى، والمسح القومى للأطفال.

وقالت إنه فى الجلسة المخصصة عن أمراض الكبد فى أفريقيا، تحت رعاية مؤسسة الكبد الدولية التابعة للجمعية الأوروبية تم استعراض المشاكل التى تواجه المرأة والطفل من الفيروسات الكبدية، ومطالبتها بالتعاون الدولى للقضاء على هذه المشكلة، موضحة أن الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية استعرض المبادرة التى تقوم بها مصر لعلاج مليون مصاب بفيروس سى وذلك خلال اجتماع الجمعية العالمية للجهاز الهضمى فى أفريقيا، وكيفية التعاون مع جمعيات المجتمع العالمية لإجراء طفرة فى علاج الفيروسات الكبدية فى أفريقيا، وتم عرض البحث الذى أجراه أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وتدريب أطباء الكبد بهدف القضاء على الفيروسات الكبدية فى العالم.