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مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وبولندا فى قصر التحرير غدا

السبت، 13 أبريل 2019 03:45 م
مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وبولندا فى قصر التحرير غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى وزير الخارجـية غداً الأحد، مع ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، وذلك بقصر التحرير ويعقب المقابلة مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.

 

كانت وزارة الخارجية قد استضافت الأربعاء الماضى، محادثات سياسية مع دول تجمع الفيشجراد الأربعة (سلوفاكيا - التشيك - المجر - بولندا) على مستوى المدراء السياسيين، حيث ترأس الوفد المصرى السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

 

وتتولى سلوفاكيا الرئاسة الدورية الحالية لمجموعة الفيشجراد، التى تعد محفلاً تنسيقياً للدول الأربع التى هى أيضاً أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر أن تنقل رئاسة المجموعة إلى جمهورية التشيك يوليو المقبل.


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