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لبنان: الحريرى يبحث علاقات التعاون مع وفد من الكونجرس الأمريكي

السبت، 13 أبريل 2019 10:30 م
لبنان: الحريرى يبحث علاقات التعاون مع وفد من الكونجرس الأمريكي سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
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أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء اليوم السبت، مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكى يزور لبنان حاليا، تم خلالها استعراض الأوضاع العامة فى البلاد ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وفد الكونجرس قد التقى - أمس - بالرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الوزراء بالحكومة اللبنانية، حيث جرى بحث القضايا الرئيسية محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني، وأزمة النزوح السورى وتداعياتها الاقتصادية، والوضع فى الجنوب اللبنانى والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وغيرها من القضايا.

 


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