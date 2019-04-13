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لا اعتكاف بالزوايا والمصليات الصغيرة خلال رمضان.. تعرف على الشروط

السبت، 13 أبريل 2019 06:30 ص
لا اعتكاف بالزوايا والمصليات الصغيرة خلال رمضان.. تعرف على الشروط وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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عززت المستجدات والمتغيرات من تشديدات وزارة الأوقاف على غلق الزوايا والمصليات الصغيرة والمخالفة، ومنع إقامة سنة الاعتكاف فى شهر رمضان المقبل بها، حيث اشترطت الوزارة عددًا من الشروط لإقامة سنة الاعتكاف هى:
 
1ـ أن يكون  بالمسجد الجامع المعتمد لا بالزوايا ولا بالمصليات المخالفة.
 
2 ـ المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.
 
3 ـ أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو خطيب مصرح له.
 
4 ـ أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد
 
5 - أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.
 
6 - أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.
 
7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.
 
8 - أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.
 
9 - أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.
 
10 - فى حالة مخالفة الضوابط السابقة يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.
 
 

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