video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لافروف يبحث مع أمين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوضع فى الضفة

السبت، 13 أبريل 2019 02:00 ص
لافروف يبحث مع أمين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوضع فى الضفة سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى العاصمة الروسية موسكو مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الوضع فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان فى ختام الاجتماع حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة - إنه تم التركيز، خلال المحادثات، على التسوية فى الشرق الأوسط، والوضع فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بما فى ذلك مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد البيان، أن الجانب الروسى أكد، مجددا، التزامه بمبدأ الدولتين لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس قانونى دولى معروف؛ بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ذات الصلة".

وعقد اجتماع آخر فى وزارة الخارجية الروسية، جمع حواتمة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: واشنطن تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية

لافروف

أمين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أخبار فلسطين

فلسطين

الضفة الغربية




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة