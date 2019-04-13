لافروف يبحث مع أمين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوضع فى الضفة

موسكو /أ ش أ/

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى العاصمة الروسية موسكو مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الوضع فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان فى ختام الاجتماع حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة - إنه تم التركيز، خلال المحادثات، على التسوية فى الشرق الأوسط، والوضع فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بما فى ذلك مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد البيان، أن الجانب الروسى أكد، مجددا، التزامه بمبدأ الدولتين لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس قانونى دولى معروف؛ بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ذات الصلة".

وعقد اجتماع آخر فى وزارة الخارجية الروسية، جمع حواتمة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف.