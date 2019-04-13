لأول مرة.. انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة العريش

تستعد جامعة العريش لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهرى على أرض شمال سيناء للمرة الأولى.

وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الجامعة انتهت من كل استعداداتها لعقد الاجتماع برئاسة وزير التعليم العالى والمقرر على أرض شمال سيناء لأول مرة فى تاريخ شمال سيناء، ويأتى بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة أبريل الحالى .

وأشار النادى إلى أن الاجتماع سيعقد فى قاعة اجتماعات الجامعة بالمقر الإدارى لجامعة العريش وسط المدينة، إضافة لزيارة ضيوف الجامعة من رؤساء جامعات مصر للمشروعات الجديدة بالجامعة المقرر افتتاحها وهى مشروعات إنتاجية، إضافة لمنشآت مبانى حديثة لعدد من الكليات تم الانتهاء من أعمال مبانيها لتدخل الخدمة العام الدراسى المقبل.