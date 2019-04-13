لأول مرة.. استخدام تقنية ثانى أكسيد الكربون فى عمليات انسداد الشرايين بمستشفيات أسيوط الجامعى

أسيوط ـ محمود عجمى

نجح فريق طبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط فى استخدام تقنية غاز ثانى أكسيد الكربون فى عمليات توسيع شرايين الساق لإحدى المرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفيات .

وقال الدكتور مصطفى سعد رئيس القسم إن فريق طبى مكون من الدكتور أيمن حسب الله ، والدكتور أحمد حسن بكر ، والدكتور هيثم على حسن ، والدكتور محمود إسماعيل قاموا بإجراء عملية التوسيع بإجراء هذه التقنية الحديثة بدلاً من استخدام الصبغة، مشيراً إلى أن تلك التقنية جرى استخدامها فى عدد محدود من المراكز على مستوى الجمهورية، كاشفاً عن انفراد قسم الأوعية الدموية بمستشفيات أسيوط الجامعى باستخدام هذه التقنية على مستوى الصعيد .

وأكد الدكتور محمود إسماعيل، أحد أعضاء الفريق الطبى على أهمية استخدام تقنية ثانى أكسيد الكربون فى عمليات توسيع الشرايين لقطاع كبير من المرضى خاصة مرضى السكر الذين يعانون من انسداد فى الشرايين من قصور فى وظائف الكلى، والتى كان سابقاً استخدام الصبغة معهم تشكل خطورة كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على الكلى والتى قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى فشل كلوى، موضحاً أن استخدام التقنية الحديثة " Co2 " حيث تعد أقل خطورة وأكثر نفعاً للمريض .



تقنية ثانى أكسيد الكربون (1)



تقنية ثانى أكسيد الكربون (2)