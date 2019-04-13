كيف علق نجل شاه إيران على تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية؟

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فى تعليق مقتضب اعتبر نجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوى تصنيف الحرس الثورى الإيرانى ارهابيا عارا على النظام فى إيران.

وكتب بهلوى الذى يعيش بالمنفى منذ 40 عاما تغريدة على تويتر قال فيها، من المخجل لنظام اصبح يُعرف حراسه والمتوليين حمايته بالارهابيين. وذلك بعد أيام من اعلان الولايات المتحدة تصنيف المؤسسة الإيرانية النافذة فى السياسة منظمة ارهابية.

جای بسی تاسف و شرمندگی برای حکومتی است که محافظینش را تروریست بدانند. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) April 12, 2019

وكان قد دشت رضا بهلوى الذى يعيش بين الولايات المتحدة وباريس، مشروع "ققنوس" من أجل إعادة إعمار إيران فى أيام ما بعد السقوط المحتمل لنظام الجمهورية الإسلامية فى إيران.

وقال بهلوى الذى یعیش بالولایات المتحدة إن مشروع "ققنوس" هو خارطة طريق لمستقبل إيران، ومواجهة القضايا الجوهرية فى إيران من بينها أزمة شح المياه والبيئة والصحة، معتبرا أن فقدان إيران لمشروع كهذا أدى لنمو الجهل والخرافات، ولا يصب فى مصالح حزبية أو شخصية، ولا يقوم على أى أسس أيدلوجية أو فرقة معينة.

ولمع اسم رضا بهلوى مؤخرا، بعد الاحتجاجات العارمة التى نهضت فى إيران ديسمبر 2017، وبدأ مرحلة جديدة فى حياته ويقود خلالها معارضة للنظام الإيرانى فى الخارج، ويدعوا لإسقاط النظام وإقامة نظام جديد "علمانى" عبر أصوات الشعب.