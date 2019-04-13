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فيديو.. مواطنون يشاركون فى حملة "اعمل الصح" للاستفتاء على تعديل الدستور

السبت، 13 أبريل 2019 08:07 ص
فيديو.. مواطنون يشاركون فى حملة "اعمل الصح" للاستفتاء على تعديل الدستور مواطنون يشاركون فى حملة "اعمل الصح"
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شارك عدد من المواطنين، فى حملة توعية جديدة بعنوان "اعمل الصح"، من خلال فيديو يحث الشعب على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى طالب بها أعضاء مجلس النواب أواخر إبريل الجارى، والتى تنتهى قبل حلول شهر رمضان القادم.

 

ويظهر فى الفيديو بعض المواطنين يرددون جملة "إعمل الصح" و"كلنا لازم نعمل الصح" و"شارك بصوتك واعمل الصح" مع إشارة موحدة باليد يلوح بها كل المشاركين، وذلك مع صوت موسيقى النشيد الوطنى فى الفيديو، حيث بدأت هذه الحملة فى الانتشار هذه الأيام بمشاركة عدد من كبير من الفنانين والمشاهير.

 

 

 


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اليوم السابع بلس

التعديلات الدستورية




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