استعرضت وزارة الأوقاف، مراحل تطور مشروع صكوك الأضحى واللحوم التى يجرى توزيعها على المحتاجين وصولا إلى خطة الـ100 مليون جنيه تبرعات تبدأ الوزارة فى جمعها مع مطلع رمضان المقبل.
من جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، أن مشروع صكوك الأضاحى يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة وهو عمل شرعى ووطنى وإنسانى ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف الوزير، أن ديننا الحنيف هو دين التراحم والتكافل بين أبناء الوطن جميعًا، وأنه باب واسع لهذا التراحم ونيل مرضاة الله (عز وجل)، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ : أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة".
فيديو.. مراحل تطور مشروع لحوم صكوك الأضحى وخطة الـ"100 مليون جنيه"السبت، 13 أبريل 2019 11:26 م
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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