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السبت، 13 أبريل 2019 10:04 م
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فصائل عراقية ترفض قرار واشنطن تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية

السبت، 13 أبريل 2019 10:00 م
فصائل عراقية ترفض قرار واشنطن تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية قوات الحرس الثورى
النجف (رويترز)
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قالت مجموعة من الفصائل الشيعية العراقية، اليوم السبت، إنها ترفض بشدة قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية.

وأصدرت الجماعات، التى تحظى بدعم وتدريب من طهران، بيانا بهذا الشأن من منزل القنصل العام الإيرانى فى مدينة النجف.

وأعلنت الفصائل تضامنها مع الشعب الإيرانى والحرس الثورى الذى قالت إنه ساعد فى إنقاذ أربع أو خمس دول من السقوط فى أيدى تنظيم داعش .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن فى الأسبوع الماضى تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية، وقرار ترامب هو المرة الأولى التى تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى جماعة إرهابية.

واتخذ ترامب نهجا متشددا تجاه إيران بسحب بلاده من الاتفاق النووى الدولى المبرم مع طهران فى عام 2015، وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية موسعة على الجمهورية الإسلامية، وعبر متحدث باسم منظمة بدر عن دهشته من القرار واصفا الولايات المتحدة بأنها الراعى الأول للإرهاب.


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