طعن جديد من رئيس الزمالك أمام مجلس الدولة يطالب بإلغاء حكم وقف بث برنامج "الزمالك اليوم"

كتب أحمد عبد الهادى

تنظر الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، الآن، الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

اختصم الطعن رقم 57066 لسنة 63 قضائية علّيا، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

ووصل الجلسة، رئيس نادى الزمالك، وأحمد جمال مقدم برنامج الزمالك اليوم وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وَعَبَد الحميد بسيونى وسامى الشيشينى وطارق مصطفى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية ،المقامة من رئيس نادي الزمالك ، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع علي قناة المحور الفضائية ، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادى وقدره 50 ألف جنيه مصرى .

كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور واستمرار تنفيذ قرار الأعلى للإعلام بتغريمها 50 ألف جنيه.