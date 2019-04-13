ضبط 8 أطنان "معسل" قبل تهريبه من ميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات من الفازات والطفايات مخفاة بداخلها 8 أطنان "معسل" والتهرب من دفع 5 ملايين جنيه قيمة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء نادر كمال، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، إخطار من اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورد معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة مصر للتجارة والتوريدات، الكائنة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المملوكة لـ"محمد.ج.م.ج"، بمحاولة تصدير رسالة عبارة عن "مصنوعات زجاجية وجبس" إلى إحدى الدول الخارجية داخل حاوية، وذلك بالمخالفة القانونية وعدم سداد الرسوم الجمركية.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم تشكيل لجنة تحت إشراف العميد حازم القاضى، رئيس مباحث شرطة الميناء، وأسفر عن ضبط 1500 كرتونه عبارة عن 1000 كرتونة تزن 8 أطنان تحتوى على مشغولات جبس أشكال طفايات وفازات مفرغة من الداخل وبداخلها مادة تبغ الأرجيلة "المعسل"، بقصد تهريبها خارج البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المقدرة وهى مبلغ 5 ملايين جنيه بغرامة التهريب، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.