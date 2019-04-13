ضبط 1560 هاربا من أحكام وتحصيل 55940 جنيها في حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1560 هاربين من احكام، منهم 3 حكم فى جناياتو 511 حكم جزئي، و 71 حكم مستأنف، و 962 حكم فى غرامات، و 13 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 55 ألف و 940 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.