ضبط 10 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 10سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 10 حالات إيجابية لسائقى سيارات أجرة وملاكى.

وتم ضبط كل من، "محمود.م.ال" 29 عامل مقيم شربين دقهلية و"امين.ا.ا" 35 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"عبدالغنى.خ.ع" 27 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"احمد.م.ع" 33 عاما موظف مقيم الساحل القاهرة و"صابر.ن.أ" 50 عاما سائق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"هانى.ح.ع" 43 عاما سائق مقيم البلابسة و"طارق.و.ع" 20 عاما طالب مقيم طوخ قليوبية و"سامى.ا.س"ا36 عاما عامل مقيم فاقوس شرقية و"ابراهيم.س.ا" 28 عاما عامل مقيم بلبيس شرقية و"اسلام.ع.ع" 25 عاما عامل مقيم نفس العنوان السابق، وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.