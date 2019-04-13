ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بحملات تموينية مفاجئة فى بلبيس والحسينية

تمكن مديرية التموين بالشرقية، من ضبط مصانعين مخالفين للإنتاج المبيدات والمخضبات الزراعية بمركزين الحسينية بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما والتحفظ على المضبوطات.

وقامت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى بحملة تفتيشية على المصانع والتجار التموينين بمدينة بلبيس وتم ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وخلال الحملات التموينية المفاجئة تم ضبط مصنع مبيدات زراعية حديثة بنطاق دائرة بلبيس يوجد به عدة مخالفات وتم تحرير محضر ضد مدير المصنع وذلك لحيازة حامض أوليك منتهى الصلاحية يستخدم فى إنتاج وتصنيع المبيدات الزراعية مدون عليه مدة صلاحية جديدة، مما يعد غش وتدليس للمواطنين وتم مصادرة عدد 7 براميل سعة البرميل 200 لتر بإجمالى 1400 لتر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع.

وقامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض الله بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية بمدينة الحسينية أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها وبيانها كالأتى:-

محضر رقم 199جنح الحسينية بناحية قصاصين الشرق ضد صاحب محل مبيدات زراعية وأسمدة لحيازته 30 شيكارة نترات33.5 % بإجمالى (طن ونصف) مبيدات زراعية خاصة بوزاره الزراعة محظور تداوله بالأسواق، محضر رقم 200جنح الحسينية ضد صاحب محل مبيدات زراعية بمفارق المطار يعمل بدون ترخيص.