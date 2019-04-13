صور.. وزير القوى العاملة يفتتح منتجع أبو قير السياحى لنقابة الغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وقيادات نقابية، منتجع أبو قير السياحى بالإسكندرية، والتابع "للنقابة العامة للغزل والنسيج"، صباح اليوم السبت .

وتفقد الوزير الوحدات الصيفية، حيث أشاد بأعمال التطوير، والذى يضمن مركز للتدريب للفتيات "اكاديمية تعليم فنون التفصيل" على أعمال الغزل و النسيج، وقاعة اجتماعات باسم أحمد كريم قائد الحركة العمالية فى مصر.



وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس "النقابة العامة للغزل والنسيج"، أن الافتتاح يأتى فى إطار عمليات التطوير المستمرة التى تنفذها "النقابة العامة"، وكان آخرها افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر "النقابة" بالقاهرة، بحضور وزيرى القوى العامة، وقطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.



وقال "إبراهيم": إن افتتاح منتجع أبو قير سوف يشهد أيضا تكريم الأم العاملة، والعمال المتميزين.