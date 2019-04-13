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صور.. وزير الزراعة يوجه بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج والأسمدة

السبت، 13 أبريل 2019 05:25 م
صور.. وزير الزراعة يوجه بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج والأسمدة وزير الزراعة خلال تفقده المركز الدولي لرعاية الحيوان
كتب عز النوبى
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تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المركز الدولي لرعاية الحيوان ومحلج تقاوي الأساس بمحطة بحوث سخا كما عقد اجتماع مع الباحثين والعاملين ومنحهم شهر مكافأة من أساسي المرتب نظرا لجهودهم المتميزة في برامج تربية المحاصيل الحقلية القمح والفول والشعير والبصل والكتان ومحاصيل الأعلاف. 
 
وأضاف أبوستيت أن الأصناف التى تنتجها محطة بحوث سخا تعطى دفعة للإنتاج الزراعى، وقال إننا نحتاج إلى الاستمرار في العمل البحثي والتدريبي والإرشادى للنهوض بهذا القطاع كما طالب وزير الزراعة بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج. 
 
أبوستيت استمع إلى شكاوى العاملين المتعلقة بمشاكلهم الإدارية والمالية كما استمع إلى شكاوى بعض المزارعين المتعلقة بإحكام الرقابة على الأسمدة والمبيعات. 
 
وكان د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام صباح اليوم بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ يرافقه د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شرين عاصم والدكتور سامي درويش وكلاء مركز البحوث الزراعية والدكتور جمال سرحان رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضي والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النبات والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا والدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه والدكتور ايمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن والدكتور محمد ايمن مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية والدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد الإنتاج الحيوانى والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية .
 
جدير بالذكر أن محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ تعتبر أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تقع على مساحة 1550 فدان وتضم 71 قسم يمثلون عشرة واثنين معمل مركزي ويعمل بها ما يقرب من 1000 باحث كما تشمل 3 محطات للانتاج الحيواني تضم حوالي 1000راس ماشية واقسام الدواجن بالإضافة إلى 9 الاف فدان تابعة لقطاع الإنتاج.
 
وتضم محطة البحوث الزراعية بسخا، ومحطة بحوث البساتين بسخا، ومحطات الانتاج الحيوانى في سخا، محلة موسى، و القرضا، فضلا عن ادارة التجارب الزراعية،ومزارع قطاع الانتاج بالوجة البحرى.
 
 
ويتميز موقع المحطة بأنه متجاورة مع كليات جامعة كفرالشيخ ويوجد تفاعل دائم ومستمر فى جميع المجالات العلمية والبحوث التطبيقية للمساهمة فى التنمية الزراعية المستدامة.
 
 
وتهدف المحطة إلي تعظيم إنتاجية المحاصيل، وحل المشاكل التي تواجه الانتاج النباتى، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة للمزارعين، فضلا عن إنتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج تقاوى المسجل والمعتمد.
 
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