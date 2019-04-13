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صور.. وزير الزراعة يتفقد مزارع قطاع الإنتاج ومحطات إعداد التقاوى بكفر الشيخ

السبت، 13 أبريل 2019 02:54 م
صور.. وزير الزراعة يتفقد مزارع قطاع الإنتاج ومحطات إعداد التقاوى بكفر الشيخ وزير الزراعة يتفقد مزارع قطاع الإنتاج ومحطات إعداد التقاوى بكفر الشيخ
كتب عز النوبى
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تفقد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المزارع التابعة لقطاع الانتاج بسخا حيث يوجد بالمحافظة اكبر مساحة أراضى تابعة للقطاع، فى إطار جولته التفقدية فى محافظة كفر الشيخ

وشملت الزيارة تفقد محطة تسمين العجول، والتى تعد ضمن 6 محطات للإنتاج الحيوانى بالمحافظة، يوجد بهم حوالى 11 ألف رأس من عجول الابقار والجاموس، والأغنام والماعز، يتم تسمينها تمهيدا لطرحها بالأسواق للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، سواء كانت كرؤوس حية او لحوم بلدية، خلال شهر رمضان وعيد الاضحى المبارك.

وتفقد ابو ستيت مجمع المحاصيل الزراعية، التابع لقطاع الانتاج والتى يتم فيها تجميع المحاصيل الاستراتيجية من انتاج مزارع القطاع، وتوفير التقاوى للمزارعين.

كما تفقد منطقة تحسين الاراضى والتى تضم معمل تحليل التربة ووحدة تطوير الرى الحقلى وجرارات الحرث وجرارات التسوية بالليزر واللوادر كما تفقد محطة محطة إعداد التقاوى وحفظ الأصول الوراثية.

 
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الإنتاج الحيوانى

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