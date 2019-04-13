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صور.. وزير الزراعة يتفقد محصول القمح بمحطة بحوث سخا فى كفر الشيخ

السبت، 13 أبريل 2019 01:08 م
صور.. وزير الزراعة يتفقد محصول القمح بمحطة بحوث سخا فى كفر الشيخ وزير الزراعة يتفقد محصول القمح بمحطة بحوث سخا
كتب عز النوبى
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تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، البرامج البحثية وسلالات أصناف القمح الجديدة من إنتاج محطة بحوث سخا بكفر الشيخ.

وأشاد أبوستيت بالجهود التى يبذلها العلماء والباحثين فى المحطة فى إنتاج أصناف من القمح تقاوم الأمراض وتتحمل الجفاف مما يسهم فى ترشيد استخدام المياه وزيادة المحصول.

كما أشاد وزير الزراعة، أيضا بجهود معهد بحوث المحاصيل الحقلية وبتعاونه مع المعاهد ذات الصلة، مؤكدًا أنه لا يسمح باستخدام المبيدات فى هذه البرامج البحثية.

 
 
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